Parkoló autót taszított az árokba egy figyelmetlen sofőr

Árokba csúszott egy parkoló jármű, miután egy másik gépkocsi nekicsapódott kedden este Bátaszéken, a Hunyadi utcában. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók vonultak, akik minkét járművet áramtalanították, továbbá az árokba csúszott személyautót az úttest mellé vontatták. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.