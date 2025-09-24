szeptember 24., szerda

Baleset

1 órája

Parkoló autót taszított az árokba egy figyelmetlen sofőr

Címkék#balesetek#árok#gépkocsi

Szokatlan baleset történt Bátaszéken. Tűzoltókra volt szükség a mentés során.

Révészné Hanol Erzsébet
Parkoló autót taszított az árokba egy figyelmetlen sofőr

Képünk illusztráció

Forrás: (Illusztráció: MW)

Árokba csúszott egy parkoló jármű, miután egy másik gépkocsi nekicsapódott kedden este Bátaszéken, a Hunyadi utcában. A baleset helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók vonultak, akik minkét járművet áramtalanították, továbbá az árokba csúszott személyautót az úttest mellé vontatták. Személyi sérülés nem történt – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

