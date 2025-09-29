1 órája
Fekete reggel a 6-oson: két fiatal rendőr vesztette életét a frontális ütközésben
Ma éppen 30 esztendeje történt az a drámai baleset a 6-os úton, amelynek során két fiatal rendőr is életét veszítette. Pata László és Kozics Danica Szekszárd felé tartott, de már nem értek oda...
Egy szervizelés alatt álló, próbaúton lévő Nissan Primera okozta azt a szörnyű balesetet, amelynek során a tolnai rendőrőrs két fiatal munkatársa is életét veszítette. Az autót vezető férfi Szekszárd irányából Budapest felé tartott a 6-os úton, amikor eddig ismeretlen körülmények között, átlépve a záróvonalat, szemből, frontálisan összeütközött a Tolna felől, Szekszárd felé tartó rendőrségi Skoda Forman gépjárművel. A rendőrségi autót vezető 27 éves Pata László rendőr zászlós, nyomozó és a mellette ülő 22 éves Kozics Danica közalkalmazott, rendőrségi dolgozó a helyszínen meghalt.
A szintén a rendőrségi gépjárműben utazó Krajcsovics Sándor főhadnagyot, és a Nissant vezető férfit súlyos sérülésekkel szállították a szekszárdi kórházba. A Tolnai Népújság tudósítása szerint a helyszínelés idején a 6-os főúton, a Budapest felé menő forgalmat félpályára szűkítették, míg a Budapest felől jövő forgalmat földútra terelték.
Szolgálat közben elhunyt kollégáikra emlékeztek a rendőrökMegemlékezést tartottak csütörtökön a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.
Az elhunyt rendőrségi dolgozókat a Belügyminisztérium saját halottjának tekintette. Kuncze Gábor belügyminiszter és Pintér Sándor rendőraltábornagy, az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Berta Attila rendőrezredes, a balesetben elhunytak hozzátartozóinak táviratban fejezték ki részvétüket.