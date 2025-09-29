Fekete reggel a 6-oson: két fiatal rendőr vesztette életét a frontális ütközésben

Egy szervizelés alatt álló, próbaúton lévő Nissan Primera okozta azt a szörnyű balesetet, amelynek során a tolnai rendőrőrs két fiatal munkatársa is életét veszítette. Az autót vezető férfi Szekszárd irányából Budapest felé tartott a 6-os úton, amikor eddig ismeretlen körülmények között, átlépve a záróvonalat, szemből, frontálisan összeütközött a Tolna felől, Szekszárd felé tartó rendőrségi Skoda Forman gépjárművel. A rendőrségi autót vezető 27 éves Pata László rendőr zászlós, nyomozó és a mellette ülő 22 éves Kozics Danica közalkalmazott, rendőrségi dolgozó a helyszínen meghalt.

A két fiatal rendőrnek, Pata Lászlónak és Kozics Danicának esélye sem volt, a helyszínen életüket vesztették

Fotó: Tolnai Népújság (archív)

A szintén a rendőrségi gépjárműben utazó Krajcsovics Sándor főhadnagyot, és a Nissant vezető férfit súlyos sérülésekkel szállították a szekszárdi kórházba. A Tolnai Népújság tudósítása szerint a helyszínelés idején a 6-os főúton, a Budapest felé menő forgalmat félpályára szűkítették, míg a Budapest felől jövő forgalmat földútra terelték.