Rendőrök, mentők, tűzoltók lepték el az M6-os autópályát – képgalériával

Hatalmas baleset képei bontakoznak ki az előtt az M6-os autópályán közlekedők szeme előtt. Rendőrök, több tűzoltó egység, mentők vannak a helyszínen. Szerencsére mindez csak egy katasztrófa-felszámolási gyakorlat, amelyet a katasztrófavédelem az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, az M6 Tolna Üzemeltető Kft.-vel és a társszervezetekkel közösen tartanak.

Hatalmas balesetnek tűnik, de szerencsére ez csak gyakorlat

Fotó: Makovics Kornél

Emiatt a 134-es kilométerszelvénynél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten terelik a forgalmat.