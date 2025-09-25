Gyakorlat
1 órája
Rendőrök, mentők, tűzoltók lepték el az M6-os autópályát – képgalériával
Az M6-os autópálya 134-es kilométerszelvényénél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten terelik a forgalmat.
Hatalmas baleset képei bontakoznak ki az előtt az M6-os autópályán közlekedők szeme előtt. Rendőrök, több tűzoltó egység, mentők vannak a helyszínen. Szerencsére mindez csak egy katasztrófa-felszámolási gyakorlat, amelyet a katasztrófavédelem az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, az M6 Tolna Üzemeltető Kft.-vel és a társszervezetekkel közösen tartanak.
Emiatt a 134-es kilométerszelvénynél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten terelik a forgalmat.
Rendőrök, mentők, tűzoltók lepték el az autópályát – ez az okaFotók: Makovics Kornél
