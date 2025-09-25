szeptember 25., csütörtök

Gyakorlat

1 órája

Rendőrök, mentők, tűzoltók lepték el az M6-os autópályát – képgalériával

Az M6-os autópálya 134-es kilométerszelvényénél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten terelik a forgalmat.

Révészné Hanol Erzsébet

Hatalmas baleset képei bontakoznak ki az előtt az M6-os autópályán közlekedők szeme előtt. Rendőrök, több tűzoltó egység, mentők vannak a helyszínen. Szerencsére mindez csak egy katasztrófa-felszámolási gyakorlat, amelyet a katasztrófavédelem az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, az M6 Tolna Üzemeltető Kft.-vel és a társszervezetekkel közösen tartanak.

Hatalmas balesetnek tűnik, de szerencsére ez csak gyakorlat
Fotó: Makovics Kornél

Emiatt a 134-es kilométerszelvénynél, a Fácánkerti pihenők térségében, mindkét pályatesten terelik a forgalmat.

Rendőrök, mentők, tűzoltók lepték el az autópályát – ez az oka

Fotók: Makovics Kornél

 

 

