Közel 1000 szondát fújtak meg a Szekszárdi Szüreti Napok alatt – Ennyien voltak ittasak

A négy napon át tartó nemzetközi hírű rendezvényre minden évben fokozott ellenőrzést szervez a rendőrség, hogy kiszűrjék az ittas sofőröket. Az idei tapasztalat egyértelmű: az ünneplők fegyelmezetten tartották be a szabályokat. A lebukott sofőr 50 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, és 6 közlekedési előéleti ponttal lett gazdagabb.

A rendőrség adatai szerint jól vizsgáztak a Szekszárdi Szüreti Napok résztvevői

Fotó: Kiss Albert

Más településeken bőven volt dolga a rendőrségnek

Míg a Szekszárdi Szüreti Napok résztvevői példás fegyelemmel közlekedtek, addig Tolna vármegye más részein 72 óra alatt nyolc ittas sofőrt is kiszűrtek a rendőrök: pénteken 2, szombaton 4, vasárnap 2 ember bukott le alkoholfogyasztás után a volán mögött. A szonda megfújása után ketten közigazgatási bírságot kaptak, öt sofőrnek a jogosítványa is bánta felelőtlenségét.

A hétvége botrányhőse: lopott furgon, ledöntött kordonok, baleset

A legdurvább eset péntekre virradóra történt. Amint arról beszámoltunk, egy 22 éves szekszárdi férfi ittasan hajtott be a szüreti fesztivál lezárt területére egy korábban ellopott kisteherautóval. Útközben tucatnyi kordont megrongált, majd egy fának csapódott.

Az őrült száguldás során az is kiderült: a férfi eltiltás hatálya alatt ült volán mögé, és jelenleg is több büntetőeljárás folyik ellene. Nemrég például a szekszárdi piacról lopott el egy zöldségekkel teli furgont, amellyel Decsig hajtott, majd egy parkoló autót összetörve otthagyta a járművet. A rendőrök most őrizetbe vették, a bíróság pedig bűnügyi felügyelet alá helyezte.

A hatóságok nem győzik hangsúlyozni: Magyarországon zéró tolerancia van az ittas vezetés kapcsán. Ennek ellenére szinte naponta akad olyan sofőr, aki alkohol vagy más bódító szer hatása alatt ül a volán mögé, kockára téve ezzel saját és mások életét.