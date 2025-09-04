szeptember 4., csütörtök

Rendőrségi dolgozók erőn felül is áldozatot hoztak

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Szekszárdi Területi Vérellátó Központ#Tamási Rendőrkapitánysága#Magyar Vöröskereszt

Karjukat nyújtották a rendőrségi dolgozók.

Teol.hu

A Magyar Vöröskereszt országos vezetése 2012-ben Véradóbarát munkahely kitüntető címet adományozott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére. Az együttműködés azóta is folyamatos, évente több alkalommal szerveznek véradásokat közösen a vármegye rendőrségi dolgozói számára.

Karjukat nyújtották a rendőrségi dolgozók. Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ezúttal a Szekszárdi Területi Vérellátó Központ a Tamási Rendőrkapitánysága épületébe szervezett kitelepüléses véradást 2025. szeptember 2-án. Tamásiban idén már harmadik alkalommal nyújtották karjukat a rendőrségi dolgozók. A szeptemberi véradáson 25-en adtak vért, hogy segíthessen másokon – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

