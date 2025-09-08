szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

19°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú egy jogsitól

9 órája

Részegen hajtott egy parkoló autónak, de ő sem járt jól

Címkék#balesetek#ittas vezetés#részeg#jogosítvány

Teol.hu
Részegen hajtott egy parkoló autónak, de ő sem járt jól

A részeg sofőr hosszú időre elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől (Fotó: police.hu)

Egy helyi férfi Szekszárdon a Major utcában közlekedett pénteken a kora esti órákban az általa vezetett autóval, amikor nekiütközött egy, az út szélén parkoló kocsinak – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szekszárdi rendőrök a sofőrrel szondát fújattak, mely igen magas értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították. 

A 42 éves sofőrnek a baleset okozása mellett az ittas járművezetés miatt is felelnie kell. Vezetési jogosultságát azonnal felfüggesztették. Hosszú időre elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu