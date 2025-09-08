Búcsú egy jogsitól
1 órája
Részegen hajtott egy parkoló autónak, de ő sem járt jól
A részeg sofőr hosszú időre elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől (Fotó: police.hu)
Egy helyi férfi Szekszárdon a Major utcában közlekedett pénteken a kora esti órákban az általa vezetett autóval, amikor nekiütközött egy, az út szélén parkoló kocsinak – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szekszárdi rendőrök a sofőrrel szondát fújattak, mely igen magas értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították.
A 42 éves sofőrnek a baleset okozása mellett az ittas járművezetés miatt is felelnie kell. Vezetési jogosultságát azonnal felfüggesztették. Hosszú időre elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől.
