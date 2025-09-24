szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

20°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pánik

1 órája

Rosszul lett a buszsofőr a belvárosban, egy autós mentette meg

Címkék#buszsofőr#rosszul lett#kamionsofőr

Teol.hu

Egy autóbusz, előtte egy személyautó és az előtt mentőkocsi vesztegelt szerdán kora délután a kaposvári Berzsenyi utcában, elfoglalva egy sávot, a buszsofőrért kellett aggódni – olvasható a társportálunkon, a Sonline.hu-n. Mint írják, a sofőr rosszul lett, félrebillent a feje, és folyt a nyál a szájából.

Az autóbusz sofőrje rosszul lett
Fotó: Lang Róbert

Bikácson egy kamionsofőr lett rosszul

Amint arról a teol.hu korábban beszámolt idén nyáron hatalmas robaj riasztotta fel Bikács lakóit. Mint megírtuk, egy kamion tért át a menetiránnyal szemben lévő útsávra. Felborult, kidöntötte egy Petőfi utcai ház kerítését is.  A sofőr a tűzoltók segítségével, a saját lábán szállt ki a kamionból. Kettes számú cukorbetegsége miatt egyszer csak rosszul lett, és elveszítette az uralmat a járműve felett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu