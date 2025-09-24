Rosszul lett a buszsofőr a belvárosban, egy autós mentette meg

Egy autóbusz, előtte egy személyautó és az előtt mentőkocsi vesztegelt szerdán kora délután a kaposvári Berzsenyi utcában, elfoglalva egy sávot, a buszsofőrért kellett aggódni – olvasható a társportálunkon, a Sonline.hu-n. Mint írják, a sofőr rosszul lett, félrebillent a feje, és folyt a nyál a szájából.

Az autóbusz sofőrje rosszul lett

Fotó: Lang Róbert

Bikácson egy kamionsofőr lett rosszul

Amint arról a teol.hu korábban beszámolt idén nyáron hatalmas robaj riasztotta fel Bikács lakóit. Mint megírtuk, egy kamion tért át a menetiránnyal szemben lévő útsávra. Felborult, kidöntötte egy Petőfi utcai ház kerítését is. A sofőr a tűzoltók segítségével, a saját lábán szállt ki a kamionból. Kettes számú cukorbetegsége miatt egyszer csak rosszul lett, és elveszítette az uralmat a járműve felett.