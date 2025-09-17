szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentő tudás gyerekjátéknak álcázva

5 perce

Sisak, füst, bátorság – így nevelnek a tűzoltók

Címkék#hivatás#rendezvénysorozat#tűzvédelem

A Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság a Biztonság Hete rendezvénysorozat keretében több településen is várja a lakosságot, különösen a fiatalabb korosztályt – tájékoztatta portálunkat Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Teol.hu
Sisak, füst, bátorság – így nevelnek a tűzoltók

Forrás: TVKI

A kitelepülések célja, hogy testközelből mutassák be a tűzoltói hivatást, a tűzvédelem alapjait és a biztonságos életvitelhez szükséges ismereteket.

Szeptember 15-én, Dombóváron az iskolások közelebbről ismerkedhettek a tűzoltói munkával. Megtekinthették a szakfelszereléseket, felpróbálhatták az egyéni védőeszközöket, és alapvető tűzvédelmi ismeretekkel gazdagodhattak.

Dombóvár

Másnap, szeptember 16-án Tamásiban folytatódott a program, ahol a résztvevők tálcatűz oltásában próbálhatták ki ügyességüket és bátorságukat. A hét további részében is több helyszínen találkozhatnak az érdeklődők a tűzoltókkal: szerdán Pakson, csütörtökön Bonyhádon az Autómentes Naphoz kapcsolódva, pénteken pedig a Szekszárdi Szüreti Napokon, a Prométheusz park környékén, egészen 14 óráig.

1134558

A gyerekek nemcsak nyomtatott tájékoztatókat kapnak, hanem játékos formában is bővíthetik tudásukat: veszélyes áruk piktogramjait kirakóban ismerhetik fel, valamint egy füstsátorban próbálhatják ki, hogyan lehet tájékozódni sötét, füsttel teli környezetben. Az idősebbek közben részletesebb információt szerezhetnek a füst- és szén-monoxid-érzékelők használatáról, amelyek életeket menthetnek.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu