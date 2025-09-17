Sisak, füst, bátorság – így nevelnek a tűzoltók

A kitelepülések célja, hogy testközelből mutassák be a tűzoltói hivatást, a tűzvédelem alapjait és a biztonságos életvitelhez szükséges ismereteket.

Szeptember 15-én, Dombóváron az iskolások közelebbről ismerkedhettek a tűzoltói munkával. Megtekinthették a szakfelszereléseket, felpróbálhatták az egyéni védőeszközöket, és alapvető tűzvédelmi ismeretekkel gazdagodhattak.

Másnap, szeptember 16-án Tamásiban folytatódott a program, ahol a résztvevők tálcatűz oltásában próbálhatták ki ügyességüket és bátorságukat. A hét további részében is több helyszínen találkozhatnak az érdeklődők a tűzoltókkal: szerdán Pakson, csütörtökön Bonyhádon az Autómentes Naphoz kapcsolódva, pénteken pedig a Szekszárdi Szüreti Napokon, a Prométheusz park környékén, egészen 14 óráig.

A gyerekek nemcsak nyomtatott tájékoztatókat kapnak, hanem játékos formában is bővíthetik tudásukat: veszélyes áruk piktogramjait kirakóban ismerhetik fel, valamint egy füstsátorban próbálhatják ki, hogyan lehet tájékozódni sötét, füsttel teli környezetben. Az idősebbek közben részletesebb információt szerezhetnek a füst- és szén-monoxid-érzékelők használatáról, amelyek életeket menthetnek.