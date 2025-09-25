Súlyosan sérült egy motoros az M6-oson, mentőhelikoptert riasztottak

Személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 48. kilométernél. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek helyszínére mentőhelikopter is érkezik. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Frissítés:

A 48-as kilométernél a külső sávon megindult a forgalom.



