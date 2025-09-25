Karambol
Súlyosan sérült egy motoros az M6-oson, mentőhelikoptert riasztottak
A baleset Iváncsa közelében akadályozza a Budapest felé haladó forgalmat – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Mentőhelikoptert riasztottak az m6-oson egy balesethez, amelyben súlyosan sérült egy motoros
Fotó: Mediaworks
Személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 48. kilométernél. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek helyszínére mentőhelikopter is érkezik. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.
Frissítés:
A 48-as kilométernél a külső sávon megindult a forgalom.
