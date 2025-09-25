szeptember 25., csütörtök

Karambol

31 perce

Súlyosan sérült egy motoros az M6-oson, mentőhelikoptert riasztottak

A baleset Iváncsa közelében akadályozza a Budapest felé haladó forgalmat – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Teol.hu
Mentőhelikoptert riasztottak az m6-oson egy balesethez, amelyben súlyosan sérült egy motoros

Személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 48. kilométernél. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek helyszínére mentőhelikopter is érkezik. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Frissítés:

A 48-as kilométernél a külső sávon megindult a forgalom.

 

 


 

 

