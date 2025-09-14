szeptember 14., vasárnap

Baleset

51 perce

Szalagkorlátnak csapódott egy jármű az M6-oson

Címkék#balesetek#gépjármű#forgalom#autópálya

A baleset Bölcske térségében történt– tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Szalagkorlátnak csapódott egy jármű az M6-oson

Illusztráció: Getty Images

Szalagkorlátnak ütközött egy gépjármű az M6-os autópálya 97-es kilométerszelvényénél, Bölcske térségében, a Pécs felé vezető oldalon. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a paksi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt.

 

