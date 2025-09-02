szeptember 2., kedd

Tragédia!

3 órája

Szekszárdi keresőkutya találta meg a 22 hónapos miskei kislány élettelen testét

Címkék#Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület#Miske#Kutató-Mentő Szolgálat

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület kutyája találta meg a 22 hónapos miskei kislány holttestét. Erről az egyesület számolt be a közösségi oldalon.

Teol.hu

Mint írják, hétfőn 17 óra körül kapták a riasztást. A felkérést követően 30 percen belül, nyolc fővel, technikai eszközeikkel és egy személykereső kutyával indultak a megadott helyszínre. 

Megtalálták, de már csak holtan került elő a 22 hónapos kislány Miskén
Forrás: police.hu

„A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett gyermek a délelőtti órákban tűnt el otthonából és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Helyszínre érkezésünkkor már javában folyt a keresés, a rendőrség munkatársain kívül rengeteg civil személy, Kutató-Mentő Egyesület jelen volt és a tudása legjavát adva próbált segíteni a gyermek megtalálásában. A keresést vezető helyszíni parancsnokkal történt egyeztetés után, szagminta rögzítést végeztünk, majd erről a mintáról indítottuk a személykövető kutyánkat egy a hatóság által megjelölt pontról. A kutya munkájának köszönhetően, viszonylag rövid időn belül a gyermeket megtaláltuk” – áll a bejegyzésben. 

„Köszönjük szépen minden résztvevőnek a segítséget, külön köszönjük a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnek, hogy kérésünkre rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Az ügy súlyára és a jelenleg is folyamatban lévő nyomázásra való tekintettel, nem áll módunkban az üggyel kapcsolatban nyilatkozni!” – fogalmaznak a közösségi oldalon. 

 

