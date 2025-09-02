Szekszárdi keresőkutya találta meg a 22 hónapos miskei kislány élettelen testét

Mint írják, hétfőn 17 óra körül kapták a riasztást. A felkérést követően 30 percen belül, nyolc fővel, technikai eszközeikkel és egy személykereső kutyával indultak a megadott helyszínre.

Megtalálták, de már csak holtan került elő a 22 hónapos kislány Miskén

Forrás: police.hu

„A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett gyermek a délelőtti órákban tűnt el otthonából és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Helyszínre érkezésünkkor már javában folyt a keresés, a rendőrség munkatársain kívül rengeteg civil személy, Kutató-Mentő Egyesület jelen volt és a tudása legjavát adva próbált segíteni a gyermek megtalálásában. A keresést vezető helyszíni parancsnokkal történt egyeztetés után, szagminta rögzítést végeztünk, majd erről a mintáról indítottuk a személykövető kutyánkat egy a hatóság által megjelölt pontról. A kutya munkájának köszönhetően, viszonylag rövid időn belül a gyermeket megtaláltuk” – áll a bejegyzésben.

„Köszönjük szépen minden résztvevőnek a segítséget, külön köszönjük a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnek, hogy kérésünkre rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Az ügy súlyára és a jelenleg is folyamatban lévő nyomázásra való tekintettel, nem áll módunkban az üggyel kapcsolatban nyilatkozni!” – fogalmaznak a közösségi oldalon.