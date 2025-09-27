szeptember 27., szombat

Ezt nem látta jönni

33 perce

Ittasan lett szexuális erőszak áldozata egy férfi Pakson

Címkék#konfliktus#ittas#erőszak

Szórakozásnak indult, súlyos bűncselekmény lett belőle. Szexuális erőszak, súlyos testi sértés, kifosztás lett két férfi közös italozásának a vége.

Teol.hu

Szexuális erőszak bűntette, súlyos testi sértés bűntette és kifosztás bűntette ügyében tartottak tárgyalást nemrégiben a Paksi Járásbíróságon. A történet mindkét szereplője férfi, akik még 2022 februárjában italoztak együtt egy paksi bárban, és mindketten leittasodtak.

Szexuális erőszakba torkollott az este
Szexuális erőszak és súlyos testi sértés lett a közös italozás vége
Forrás:  Shutterstock

Együtt indultak haza, aztán bántalmazás, majd szexuális erőszak lett az este vége

A késő esti órákban együtt indultak el a szórakozóhelyről. Útközben konfliktusba kerültek egymással, majd a vádlott úgy arcon ütötte a sértettet, hogy attól az elesett. A vádlott ezt követően még több alkalommal megütötte a földön fekvő férfit, aki az ittas állapota miatt védekezni sem tudott. Ezután a vádlott pár méterrel arrébb vonszolta a sértettet, mialatt őt több alkalommal ököllel megütötte. Ezt követően a vádlott a sértettet hasra fordította, őt deréktól lefelé lemeztelenítette, saját nadrágját és alsóneműjét lehúzta, majd szexuális aktust próbált a sértettel létesíteni. Amikor a vádlott felhagyott a cselekményével, felöltözött, és a még mindig védekezésre képtelen állapotú sértettről levette a kabátját, azt felvette és a benne lévő mobiltelefonnal együtt távozott a helyszínről. Ám az időközben kiérkező járőrök igazoltatták férfit. A sértett 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügyben decemberben várható ítélet.

 

