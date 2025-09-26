Vödrökben találtak rá az emberi csontokra, amelyeket jogtalanul távolítottak el holttestekből

Jogerős ítéletet hozott a Pécsi Ítélőtábla abban az ügyben, amelyben két fül-orr-gégész szakorvost és egy boncmestert vádoltak emberi test tiltott felhasználásának bűntettével. Az I. rendű vádlott 2011-től 2020-ig volt klinikaigazgató. Az intézmény több évtizede rendszeresen szervezett magyar és külföldi fül-orr-gégészek részvétele mellett úgynevezett sziklacsont kurzust, amelyen lehetőség volt eredeti, holttestekből származó csontokon gyakorolni a fúrásokat. A koponyán található csontot orvostudományi oktatás céljából végett kizárólag kórbonctani vizsgálat során és abban az esetben lehet eltávolítani a holttestből, ha ellene az elhunyt életében nem tiltakozott.

A kurzust szervező orvos pénzt adott az engedély nélkül eltávolított sziklacsontokért (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Pénzt adott a sziklacsontokért

A 2019 januárjában megrendezett képzés szervezésekor a csontok beszerzését az I. rendű vádlott vállalta magára, aki nem kereste meg az engedély miatt a patológiai intézet igazgatóját, ehelyett a II. rendű vádlottat, a boncmestert kérte arra, hogy mint ahogy korábban is, támogassa a kurzus szervezését a sziklacsontok beszerzésével. Így a kórboncolásra küldött holttestekből havonta 15-20 darab sziklacsontot távolított el, ebből 100 darabot kifejezetten a sziklacsont kurzusra gyűjtött, melyekért darabonként 2.500 forintot kapott az I. rendű vádlottól.

Ismeretlen feladótól 2019. május 30-án érkezett névtelen bejelentés e-mailen arról, hogy a klinikán vödrökben csontokat tárolnak, mely alapján vizsgálat indult, végül így derült fény az ügyre. További részletekről és a büntetés mértékéről a Bama.hu ír.