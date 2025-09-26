szeptember 26., péntek

Kerülőút

47 perce

Vödrökben találtak rá az emberi csontokra, amelyeket jogtalanul távolítottak el holttestekből

Emberi test tiltott felhasználásának bűntettében és folytatólagosan, közvetett tettesként elkövetett csalás bűntettében is bűnösnek mondta ki az ítélőtábla a volt klinikaigazgatót. A sziklacsontok beszerzésében egy boncmester segített neki, őt szintén felelősségre vonták.

Teol.hu

Jogerős ítéletet hozott a Pécsi Ítélőtábla abban az ügyben, amelyben két fül-orr-gégész szakorvost és egy boncmestert vádoltak emberi test tiltott felhasználásának bűntettével. Az I. rendű vádlott 2011-től 2020-ig volt klinikaigazgató. Az intézmény több évtizede rendszeresen szervezett magyar és külföldi fül-orr-gégészek részvétele mellett úgynevezett sziklacsont kurzust, amelyen lehetőség volt eredeti, holttestekből származó csontokon gyakorolni a fúrásokat. A koponyán található csontot orvostudományi oktatás céljából végett kizárólag kórbonctani vizsgálat során és abban az esetben lehet eltávolítani a holttestből, ha ellene az elhunyt életében nem tiltakozott.

A sziklacsont a koponyán a halánték egyik csontja
A kurzust szervező orvos pénzt adott az engedély nélkül eltávolított sziklacsontokért (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

Pénzt adott a sziklacsontokért

A 2019 januárjában megrendezett képzés szervezésekor a csontok beszerzését az I. rendű vádlott vállalta magára, aki nem kereste meg az engedély miatt a patológiai intézet igazgatóját, ehelyett a II. rendű vádlottat, a boncmestert kérte arra, hogy mint ahogy korábban is, támogassa a kurzus szervezését a sziklacsontok beszerzésével. Így a kórboncolásra küldött holttestekből havonta 15-20 darab sziklacsontot távolított el, ebből 100 darabot kifejezetten a sziklacsont kurzusra gyűjtött, melyekért darabonként 2.500 forintot kapott az I. rendű vádlottól. 

Ismeretlen feladótól 2019. május 30-án érkezett névtelen bejelentés e-mailen arról, hogy a klinikán vödrökben csontokat tárolnak, mely alapján vizsgálat indult, végül így derült fény az ügyre. További részletekről és a büntetés mértékéről a Bama.hu ír.

 

