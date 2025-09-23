Amikor a mentős a hasáról a hátára fordította a nőt, azt látta, hogy gyakorlatilag szétvágták a mellkasát (fotók)

Bíróság elé állt a férfi, aki 2024 márciusában legalább tizenhét késszúrással végzett volt élettársával. A tamási gyilkos elleni vád előre kitervelten, aljas célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette. Az ügyben kedden tartottak tárgyalást a Szekszárdi Törvényszéken.

A tamási gyilkos ügyében kedden tartottak tárgyalást a Szekszárdi Törvényszéken

Fotó: Mártonfai Dénes

Az áldozat régóta félt volt élettársától

A vádlott és az áldozat több mint húsz éven keresztül éltek élettársi kapcsolatban, két közös, már nagykorú gyermekük van, akik közül a fiatalabb a történtek idején együtt élt az anyjával. A vádirat szerint a felek kapcsolata 2019-ben kezdett megromlani. A férfi ezt követően rendszeresen bántalmazta a nőt, akit évekig rettegésben tartott, és többször megfenyegetett azzal, hogy megöli. A bántalmazások miatt jogerősen négy év fegyház büntetésre ítélték, amelyből a gyilkosság előtt jó egy hónappal, 2024. február 17-én szabadult. A büntetés ideje alatt a köztük lévő kapcsolat teljesen megszűnt, de a nő továbbra is tartott a vádlottól, annak bosszújától.

A szabadulást követően a férfi beszerzett egy nagyon éles pengéjű, az osztrák hadseregnél rendszeresített katonai tőrkést, és 2024. március 25-én éjszaka a sértett házához ment, átmászott a kerítésen, és megbújt az udvaron. Reggel 7 óra után, amikor a sértett kizárta a bejárati ajtót, a férfi rátámadt, a tőrkéssel legalább tizenhét alkalommal megszúrta.

A vádlott nem mutatott bűntudatot

A tárgyaláson szakértőket, illetve tanúkat hallgattak meg. Az igazságügyi orvosszakértő többek között arról beszélt, hogy számos olyan szúrás érte a sértettet, amelyek önmagukban nem lennének halálosak, de több olyat is elszenvedett, amelyek egyenként is életveszélyes állapotot idéznek elő. Ilyen a koponyacsontot átszakító, agyat ért szúrás, illetve a mellkast ért, tüdőt átszúró, májat, szívet sértő szúrások. Az elmeorvosi szakértő elmondta, hogy a tamási késelő érdemi bűntudat nélkül, érzelmi hűvösséggel, távolságtartással számolt be a cselekményről, míg az igazságügyi pszichológus szakértő azt hangsúlyozta, hogy a vádlott saját sérelmei beszűkülésétől eltántoríthatatlan, egy konfliktus agresszív magatartást vált ki belőle, ezért különösen veszélyes fogvatartott. Könnyebb számára elviselni, ha megszünteti a szeretett személy létezését, mint azt, hogy tőle függetlenül létezzen.