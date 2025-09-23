szeptember 23., kedd

Brutális kivégzés

48 perce

Amikor a mentős a hasáról a hátára fordította a nőt, azt látta, hogy gyakorlatilag szétvágták a mellkasát (fotók)

A főügyészség életfogytig tartó fegyházat kér a volt élettársát megölő férfira. A tamási gyilkos ügyében kedden tartottak tárgyalást a Szekszárdi Törvényszéken.

Révészné Hanol Erzsébet

Bíróság elé állt a férfi, aki 2024 márciusában legalább tizenhét késszúrással végzett volt élettársával. A tamási gyilkos elleni vád előre kitervelten, aljas célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette. Az ügyben kedden tartottak tárgyalást a Szekszárdi Törvényszéken.

Bíróság elé állt a tamási gyilkos
A tamási gyilkos ügyében kedden tartottak tárgyalást a Szekszárdi Törvényszéken
Fotó: Mártonfai Dénes

Az áldozat régóta félt volt élettársától

A vádlott és az áldozat több mint húsz éven keresztül éltek élettársi kapcsolatban, két közös, már nagykorú gyermekük van, akik közül a fiatalabb a történtek idején együtt élt az anyjával. A vádirat szerint a felek kapcsolata 2019-ben kezdett megromlani. A férfi ezt követően rendszeresen bántalmazta a nőt, akit évekig rettegésben tartott, és többször megfenyegetett azzal, hogy megöli. A bántalmazások miatt jogerősen négy év fegyház büntetésre ítélték, amelyből a gyilkosság előtt jó egy hónappal, 2024. február 17-én szabadult. A büntetés ideje alatt a köztük lévő kapcsolat teljesen megszűnt, de a nő továbbra is tartott a vádlottól, annak bosszújától.

A szabadulást követően a férfi beszerzett egy nagyon éles pengéjű, az osztrák hadseregnél rendszeresített katonai tőrkést, és 2024. március 25-én éjszaka a sértett házához ment, átmászott a kerítésen, és megbújt az udvaron. Reggel 7 óra után, amikor a sértett kizárta a bejárati ajtót, a férfi rátámadt, a tőrkéssel legalább tizenhét alkalommal megszúrta.

A vádlott nem mutatott bűntudatot

A tárgyaláson szakértőket, illetve tanúkat hallgattak meg. Az igazságügyi orvosszakértő többek között arról beszélt, hogy számos olyan szúrás érte a sértettet, amelyek önmagukban nem lennének halálosak, de több olyat is elszenvedett, amelyek egyenként is életveszélyes állapotot idéznek elő. Ilyen a koponyacsontot átszakító, agyat ért szúrás, illetve a mellkast ért, tüdőt átszúró, májat, szívet sértő szúrások. Az elmeorvosi szakértő elmondta, hogy a tamási késelő érdemi bűntudat nélkül, érzelmi hűvösséggel, távolságtartással számolt be a cselekményről, míg az igazságügyi pszichológus szakértő azt hangsúlyozta, hogy a vádlott saját sérelmei beszűkülésétől eltántoríthatatlan, egy konfliktus agresszív magatartást vált ki belőle, ezért különösen veszélyes fogvatartott. Könnyebb számára elviselni, ha megszünteti a szeretett személy létezését, mint azt, hogy tőle függetlenül létezzen.

A fiú nem tett vallomást

Tanúként idézték be a férfi fiát, aki a tragikus reggelen meghallotta édesanyja segélykiáltásait, és megpróbálta megfékezni az apját. A tárgyaláson nem akart vallomást tenni, fenntartotta azt, amit az esetet követően elmondott. Akkor arról beszélt, hogy a szabadulása után elkezdte tartani a kapcsolatot az apjával, mert úgy érezte, nyugodtabbá vált. A gyilkosság előtti napon rendőrt hívtak a házhoz, mert látták ott a férfit, másnap reggel pedig hallotta, ahogy az anyja segítséget kér, dulakodást és sok vért látott, megpróbálta visszatartani a férfit, és mentőt hívott. Ez idő alatt a sértett kimenekült a házból, de a kertkapuban összeesett.

A férfi különösen veszélyes fogvatartott
Fotó: Mártonfai Dénes

A ház előtt ülve várta a mentők és a rendőrök kiérkezését

– Tizennyolc éve mentőzöm, de ilyet még nem láttam – mondta vallomásában a mentőtiszt, akit aznap a késelés miatt a helyszínre riasztottak. Elmondta, hogy amikor a hasáról a hátára fordította a nőt azt látta, hogy gyakorlatilag szétvágták a mellkasát, látszott a tüdeje. Már csak a halálát lehetett megállapítani. Azt is elmondta, hogy a nő fia magába roskadva, sokkos állapotban ült a ház előtt, míg a vádlott nyugodt volt, hagyta magát elfogni.

A helyszínre elsőként kiérkező rendőr is arról számolt be, hogy két férfit látott a ház előtt ülni. A vádlott kezében akkor még ott volt a kés. Felszólította, hogy dobja el, a férfi ennek többedik felszólításra eleget tett – mint kiderült, nagyot hall –, és amikor megkérdezte tőle, hogy ő tette-e, azt mondta, igen. Miután bejutottak az udvarba, rögtön intézkedés alá vonta a férfit, aki a később érkező rendőrök kérdésére azt is elmondta, azért ölte meg a nőt, mert amíg börtönben volt, megcsalta őt, megérdemelte, és jobb neki a börtönben.

Életfogytiglant szorgalmaz az ügyész a tamási gyilkossal szemben

A főügyészség a legsúlyosabb büntetés kiszabását kéri a férfira: életfogytig tartó fegyházat, a feltételes szabadulás lehetőségének kizárásával. Az ügyben újabb tárgyalási napot tűzött ki a bíró.

Arról, mit éltek át a helyiek, miután megtörtént a gyilkosság Tamásiban, itt írtunk bővebben.

A hidegvérű tamási gyilkos tárgyalása

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

 

