A TEK fogta el a szekszárdi asszonyverőt – rettegésben tartotta a feleségét! (videó)

Egy helyi asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta mind lelkileg, mind testileg bántalmazza – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt részletezték, a nő számos esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi vita után vagy mindenféle indok nélkül ütlegelte.

Fotó: Police.hu

Felmerült a gyanú arra is, hogy a férj nemcsak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve hogy otthonában fegyvert is tart, ezért elfogásához a nyomozók a TEK segítségét kérték. A lakásán tartott kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök.

Elfogását követően kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves férfit, majd őrizetbe vették. Elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét.

A rendőrök előtt ismert férfi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el tettét, ugyanis korábban rendszeresen bántalmazta volt élettársát is. A szekszárdi nyomozók kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a hétvégén el is rendelt.