szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bántalmazás

1 órája

Letartóztatásba helyezték a TEK által elfogott szekszárdi férfit

Címkék#Tolna Vármegyei Főügyészség#Terrorelhárítási Központ#bántalmazás#Szekszárdi Járásbíróság

A Tolna Vármegyei Főügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája vasárnap egy hónapra elrendelte a kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsított szekszárdi férfi letartóztatását.

Teol.hu

A nyomozás adatai szerint a 32 éves férfi mind fizikailag, mind lelkileg hónapok óta bántalmazta a feleségét. A nő az elmúlt héten tett bejelentést férje újabb erőszakos magatartásáról – tájékoztatott kedden a Tolna Vármegyei Főügyészség

 

Felmerült annak lehetősége is, hogy a férfi lőfegyvert tart otthonukban, ezért a nyomozó hatóság a Terrorelhárítási Központ közreműködésével állította elő, majd hallgatta ki gyanúsítottként testi sértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

Az ügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett előéletű, speciális bűnismétlő, egyúttal felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást.

A nyomozási bíró minden tekintetben osztva az ügyészi indítványban foglaltakat egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu