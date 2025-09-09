1 órája
Letartóztatásba helyezték a TEK által elfogott szekszárdi férfit
A Tolna Vármegyei Főügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája vasárnap egy hónapra elrendelte a kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsított szekszárdi férfi letartóztatását.
A nyomozás adatai szerint a 32 éves férfi mind fizikailag, mind lelkileg hónapok óta bántalmazta a feleségét. A nő az elmúlt héten tett bejelentést férje újabb erőszakos magatartásáról – tájékoztatott kedden a Tolna Vármegyei Főügyészség.
Felmerült annak lehetősége is, hogy a férfi lőfegyvert tart otthonukban, ezért a nyomozó hatóság a Terrorelhárítási Központ közreműködésével állította elő, majd hallgatta ki gyanúsítottként testi sértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A TEK fogta el a szekszárdi asszonyverőt – rettegésben tartotta a feleségét! (videó)
Az ügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett előéletű, speciális bűnismétlő, egyúttal felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást.
A nyomozási bíró minden tekintetben osztva az ügyészi indítványban foglaltakat egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.