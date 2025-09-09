Letartóztatásba helyezték a TEK által elfogott szekszárdi férfit

A nyomozás adatai szerint a 32 éves férfi mind fizikailag, mind lelkileg hónapok óta bántalmazta a feleségét. A nő az elmúlt héten tett bejelentést férje újabb erőszakos magatartásáról – tájékoztatott kedden a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Felmerült annak lehetősége is, hogy a férfi lőfegyvert tart otthonukban, ezért a nyomozó hatóság a Terrorelhárítási Központ közreműködésével állította elő, majd hallgatta ki gyanúsítottként testi sértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt.