Négyes karambol

10 perce

Teljes útlezárás a 6-os úton, brutális baleset történt

Teol.hu
Teljes útlezárás a 6-os úton, brutális baleset történt

Négyes karambol történt (illusztrációs kép)

Forrás: Shutterstock

Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában – írja a bama.hu. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

