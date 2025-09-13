Teljes útlezárás a 6-os úton, brutális baleset történt

Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában – írja a bama.hu. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.