Négyes karambol
11 perce
Teljes útlezárás a 6-os úton, brutális baleset történt
Négyes karambol történt (illusztrációs kép)
Forrás: Shutterstock
Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában – írja a bama.hu. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre