Baleset
1 órája
Teljes útzár: összeütközött két autó, mentők a helyszínen
A 95-96-os kilométer között egy kisteherautó és egy kisbusz karambolozott – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Összeütközött két jármű a 61-es főút 95-96-os kilométere között, Kapospula és Attala között. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dombóvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a kisteherautót. A főút érintett szakaszán teljes útlezárás van érvényben. Kerülni Jágónak és Nagyberki felé lehet.
