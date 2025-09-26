Teljes útzár: összeütközött két autó, mentők a helyszínen

Összeütközött két jármű a 61-es főút 95-96-os kilométere között, Kapospula és Attala között. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dombóvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a kisteherautót. A főút érintett szakaszán teljes útlezárás van érvényben. Kerülni Jágónak és Nagyberki felé lehet.

