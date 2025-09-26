szeptember 26., péntek

NAV-ellenőrzés

14 perce

Tiltott gázosítószer és permetszer került elő egy autóból

Több száz liter tiltott növényvédőszert és közel 20 kilogramm gázosítószert találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy ukrán férfi autójában.

Teol.hu
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A pénzügyőrök a 491-es főúton állítottak meg egy ukrán személyautót rutinellenőrzés céljából. Az 59 éves sofőr elmondása szerint a gépkocsi Magyarország és Lengyelország között közlekedett. A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy az utastérben 100 darab 5 literes kannában, illetve 18 db 1 000 grammos flakonban olyan növényvédő- és gázosítószereket szállított, melyek az Európai Unió területén nem alkalmazhatóak. A férfi a termékekkel és azok beszerzésével kapcsolatban semmilyen okmányt nem tudott mutatni.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az egyenruhások az ismeretlen eredetű permetszerek miatt értesítették a Kormányhivatal területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Osztályát. A szakemberek megállapították, hogy a vegyszerek nem rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali- és felhasználási engedéllyel, ezért a termékeket azonnal zár alá vették.

A megfelelő forgalomba hozatali engedély nélküli termékek felderítésével, piacról való kiszűrésével a NAV hozzájárul hazánk lakóinak biztonságához, egészségének védelméhez – tájékoztat sajtóközleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

