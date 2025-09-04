Tiszti kinevezést vehetett át öt Tolna vármegyei rendőr.

Dr. Balogh János rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány szeptember 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezte ki dr. Szabóné dr. Szűcs Adrienn Katalint, a Tamási Rendőrkapitányság Hivatalának hivatalvezetőjét és Kardos Attila Mihályt, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság technikusát. Hadnaggyá nevezte ki Böröcz Dórát, a Paksi Rendőrkapitányság vizsgálóját, Hári Gábor Norbertet, a Paksi Rendőrkapitányság nyomozóját, valamint Kiss Dórát, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vizsgálóját.

Fotó: Police.hu

Dr. Hablicsek Nikoletta rendőrségi főtanácsos, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya szeptember 3-án a főkapitányság épületében köszöntötte a kollégáit, akik ezt követően a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehették át.