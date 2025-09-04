Elfogták, többször vette menekülőre az ámokfutó, sok volt a rovásán (videóval)

Még 2024 novemberében indult egy eljárás a fiatalember ellen, aki akkor Bogyiszló térségében próbált elmenekülni az egyenruhások elől. Mint kiderült, akkor már több eljárás folyt ellene. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon kettő, a Szekszárdi és a Kalocsai Járásbíróságon egy-egy járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt keresték.

Végül elkapták a rendőrök

Forrás: police.hu

Mint arról korábban írtunk, rövidesen ismét többször is volán mögé ült az eltiltott férfi. Februárban a 6-os és a 63-as főút kereszteződésében intézkedtek ellene, miután megint nem állt meg a rendőri jelzésre, több autóst veszélybe sodorva haladt a főúton. Trükközni próbált, megállás után gyorsan átült az anyósülésre, mondván, nem ő vezetett.

Néhány hónappal később, júliusban Szekszárdon vezetett megint, amikor a rendőrök próbálták megállítani. A Palánki úton nagy sebességgel szlalomozva elhajtott, a 6-os főút kereszteződésén átvágva, majd a 63-as főúton száguldva egy mezőgazdasági területig ért, ahol szem elől tévesztették. Az eltiltott sofőr továbbra sem változtatott hozzáállásán. Augusztus 27-én újra autóba ült, de a rendőrök újra kiszúrták és követni kezdték. Akkor is menekülőre fogta, és hosszas száguldás után egy bokros, gazzal benőtt területen hagyta hátra a kocsit. Az ámokfutás miatt közúti veszélyeztetés bűntette miatt indult ellene újabb eljárás.

Szerepel még a bűnlajstromán egyedi azonosító jellel visszaélés és sikkasztás is. Egy alkalommal egy olyan rendszám nélküli autóval igazoltatták, amit elmondása szerint Bajáról kért kölcsön, de később nem szolgáltatta vissza a tulajdonosnak, hanem leadta hulladékként.

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt több hatóság is kereste a férfit, de többszöri idézésre sem jelent meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A szekszárdi rendőrök akciót szerveztek, és szeptember 2-án Budapesten fogták el a gyanúsítottat, majd sokadszorra is előállították, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.