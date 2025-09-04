szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őrizetben

1 órája

Elfogták, többször vette menekülőre az ámokfutó, sok volt a rovásán (videóval)

Címkék#őrizet#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#ámokfutó

Budapesten fogták el azt a körözött, 26 éves felsőnánai férfit, aki többször ült volán mögé a vezetéstől eltiltás hatálya alatt Tolna vármegyében – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Teol.hu

Még 2024 novemberében indult egy eljárás a fiatalember ellen, aki akkor Bogyiszló térségében próbált elmenekülni az egyenruhások elől. Mint kiderült, akkor már több eljárás folyt ellene. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon kettő, a Szekszárdi és a Kalocsai Járásbíróságon egy-egy járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt keresték.

Végül elkapták a rendőrök
Forrás: police.hu

Mint arról korábban írtunk, rövidesen ismét többször is volán mögé ült az eltiltott férfi. Februárban a 6-os és a 63-as főút kereszteződésében intézkedtek ellene, miután megint nem állt meg a rendőri jelzésre, több autóst veszélybe sodorva haladt a főúton. Trükközni próbált, megállás után gyorsan átült az anyósülésre, mondván, nem ő vezetett.

Néhány hónappal később, júliusban Szekszárdon vezetett megint, amikor a rendőrök próbálták megállítani. A Palánki úton nagy sebességgel szlalomozva elhajtott, a 6-os főút kereszteződésén átvágva, majd a 63-as főúton száguldva egy mezőgazdasági területig ért, ahol szem elől tévesztették. Az eltiltott sofőr továbbra sem változtatott hozzáállásán. Augusztus 27-én újra autóba ült, de a rendőrök újra kiszúrták és követni kezdték. Akkor is menekülőre fogta, és hosszas száguldás után egy bokros, gazzal benőtt területen hagyta hátra a kocsit. Az ámokfutás miatt közúti veszélyeztetés bűntette miatt indult ellene újabb eljárás.

Szerepel még a bűnlajstromán egyedi azonosító jellel visszaélés és sikkasztás is. Egy alkalommal egy olyan rendszám nélküli autóval igazoltatták, amit elmondása szerint Bajáról kért kölcsön, de később nem szolgáltatta vissza a tulajdonosnak, hanem leadta hulladékként.

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt több hatóság is kereste a férfit, de többszöri idézésre sem jelent meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A szekszárdi rendőrök akciót szerveztek, és szeptember 2-án Budapesten fogták el a gyanúsítottat, majd sokadszorra is előállították, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu