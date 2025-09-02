Borzalmas eset
Tragédia Szekszárdon: saját traktorja nyomta agyon az 52 éves férfit
Sokkoló baleset történt Szekszárdon, a szekszárdi Kerékhegyen szeptember 2-án délelőtt. Egy 52 éves férfira fűnyírótraktor borult munka közben. A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére nem tudták megmenteni az életét.
A tragédia körülményeit a Szekszárdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.
Tegnap, 19:31
