szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalmas eset

1 órája

Tragédia Szekszárdon: saját traktorja nyomta agyon az 52 éves férfit

Címkék#balesetek#Szekszárd#traktor

Teol.hu

Sokkoló baleset történt Szekszárdon, a szekszárdi Kerékhegyen szeptember 2-án délelőtt. Egy 52 éves férfira fűnyírótraktor borult munka közben. A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére nem tudták megmenteni az életét.

A férfit a saját traktora nyomta agyon
A férfit a saját traktorja nyomta agyon. Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A tragédia körülményeit a Szekszárdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu