Borzalmas eset
1 órája
Tragédia Szekszárdon: saját traktorja nyomta agyon az 52 éves férfit
Sokkoló baleset történt Szekszárdon, a szekszárdi Kerékhegyen szeptember 2-án délelőtt. Egy 52 éves férfira fűnyírótraktor borult munka közben. A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére nem tudták megmenteni az életét.
A tragédia körülményeit a Szekszárdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.
23 órája
