Tragédiával végződött az eltűnt 22 hónapos kislány keresése, a nevelőapát gyanúsítják a gyilkossággal

Hétfőn délután 18 óra előtt a Pécsi Mentőkutyás Egyesület felé jelezték a Szekszárdi Kutató Mentők, hogy eltűnt egy két éves kislány Miskén. A környéken sok az erdős, bokros terület, ezért szükség lehet területkutató kutyákra. A Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival kiegészülve útnak indultak, és velük együtt csatlakoztak a kereséshez.

Megtalálták, de már csak holtan került elő a 22 hónapos kislány Miskén. Forrás: police.hu

Önmagában is szokatlan egy ilyen pici gyermek eltűnése, de a helyszínre érkezésükkor derült ki, hogy az apa, pontosabban a nevelőapa is eltűnt a helyszínről. Ekkor már sejteni lehetett, hogy a keresés akár tragikus módon is zárulhat.

Mire megkezdték a munkát, már több mentő- és keresőcsapat dolgozott a területen. A rendőrség ismertette az apa feltételezett útvonalát, ennek egyik szakaszát ők vizsgálták át a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival, civilekkel és polgárőrökkel együtt.

Miután befejezték a keresést azon a területen, hír érkezett, hogy a Szekszárdi Kutató Mentők a feltételezett útvonal egy másik szakaszának közelében megtalálták a kislányt. Sajnos már nem lehetett megmenteni az életét.

A baon.hu megtudta, hogy a hatóság a lakosság segítségét kéri annak a férfinak a megtalálásában, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. Jakab Dávidot a Miskén eltűnt kislány megölésével gyanúsítják. A körözött férfiről további információkat és adatokat itt olvashat.

Úgy tudjuk, a kislány édesapja Tolna vármegyei, Simontornyán él.

