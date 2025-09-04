Robbanó gázpalackok, leégett házak, lángoló búzatáblák – ez volt az a nyár, amikor szinte minden lángba borult

A csapadékszegény, aszályos időjárás megtette hatását, egymást érték a szabadtéri tűzesetek a nyár folyamán ország szerte, így Tolna vármegyében is. Lábon álló gabonát emésztettek a lángok, avar, gaz égett többfelé, volt hogy a közlekedést is nehezítette a sűrű füst. Sokszor azonban épületek sem kíméltek a lángok. Volt, hogy műhely és sajnos olyan is, hogy családi otthon vált tűz martalékává. Az ősz beköszöntével készítettünk egy összeállítást a nyár legjelentősebb Tolna vármegyei tűzeseteiről.

Rengeteg szabadtéri tűzeset történt a nyáron

A lakóknak el kellett hagyniuk az otthonukat

2025. június 3.: Kigyulladt egy száz négyzetméteres lakóház Bikács külterületén. A sárbogárdi és a paksi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, öt vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az épület tetőszerkezete teljesen leégett, és a lakótér több helyiségében is felcsaptak a lángok. Az egységek a munkálatok közben kihoztak az épületből két addigra felrobbant gázpalackot. Az épület öt lakója egy másik, saját tulajdonú ingatlanba költözött.

Tolnán egy családi ház melléképülete gyulladt ki

2025. június 29.: Egy hetven négyzetméteres műhely égett teljes terjedelmében Gyulajon. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban keletkezett tűz, ahol a település karbantartásához szükséges eszközöket tartottak. Többek között szerszámok, fűkaszák, fűrészek vesztek oda, a hatalmas hőterhelés hatására minden megsemmisült, a tetőszerkezet leégett, a tárolóban lévő tűzifa és műtrágya is odalett.

Rendhagyó tűzesetek