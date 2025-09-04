szeptember 4., csütörtök

Fedél nélkül maradtak

1 órája

Robbanó gázpalackok, leégett házak, lángoló búzatáblák – ez volt az a nyár, amikor szinte minden lángba borult

Címkék#tetőszerkezet#tűzeset#láng#gázpalack

Otthonok váltak a lángok martalékává, búzatáblákban aratott a tűz, többfelé elég volt egyetlen szikra. Összeszedtük, a nyár legjelentősebb Tolna vármegyei tűzeseteit.

Teol.hu

A csapadékszegény, aszályos időjárás megtette hatását, egymást érték a szabadtéri tűzesetek a nyár folyamán ország szerte, így Tolna vármegyében is. Lábon álló gabonát emésztettek a lángok, avar, gaz égett többfelé, volt hogy a közlekedést is nehezítette a sűrű füst. Sokszor azonban épületek sem kíméltek a lángok. Volt, hogy műhely és sajnos olyan is, hogy családi otthon vált tűz martalékává. Az ősz beköszöntével készítettünk egy összeállítást a nyár legjelentősebb Tolna vármegyei tűzeseteiről.

Tűzoltóautók Tamási határában szabadtári tűzesetnél
Rengeteg szabadtéri tűzeset történt a nyáron
Forrás:  Facebook

A lakóknak el kellett hagyniuk az otthonukat

  • 2025. június 3.: Kigyulladt egy száz négyzetméteres lakóház Bikács külterületén. A sárbogárdi és a paksi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, öt vízsugárral fékezték meg a tüzet. Az épület tetőszerkezete teljesen leégett, és a lakótér több helyiségében is felcsaptak a lángok. Az egységek a munkálatok közben kihoztak az épületből két addigra felrobbant gázpalackot. Az épület öt lakója egy másik, saját tulajdonú ingatlanba költözött.
  • 2025. július 7.: Teljes terjedelmében égett egy családi ház melléképülete hétfő délelőtt Tolnán, a Palé utcában. A tűzesethez a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A tűz a lakóépületet is elérte, személyi sérülés nem történt. Az épület két felnőtt lakójának elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.
Tűzeset Tolnán
Tolnán egy családi ház melléképülete gyulladt ki
Fotó: Makovics Kornél
  • 2025. június 29.: Egy hetven négyzetméteres műhely égett teljes terjedelmében Gyulajon. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban keletkezett tűz, ahol a település karbantartásához szükséges eszközöket tartottak. Többek között szerszámok, fűkaszák, fűrészek vesztek oda, a hatalmas hőterhelés hatására minden megsemmisült, a tetőszerkezet leégett, a tárolóban lévő tűzifa és műtrágya is odalett.
  • 2025. július 27.: Megsemmisült egy százhúsz négyzetméteres melléképület, és az azzal egybeépített családi ház is nagy mértékben károsodott Gyönkön. Bármiféle előjel nélkül a melléképületben tárolt hagyományos hűtőszekrény aljából csaptak fel a lángok, majd terjedtek át több más gyúlékony anyagra. A tűz így pillanatok alatt elharapódzott, és méretes lángokkal emésztette az épületet. A házban egy öttagú család élt.

Rendhagyó tűzesetek

  • 2025. július 25.: Kigyulladt egy büfé, majd több gázpalack is felrobbant az Ozorához közeli O.Z.O.R.A. Fesztiválon. A tűz átterjedt három gépjárműre és két utánfutóra, valamint kétszázötven négyzetméteren több sátorra. A lángokat a sárbogárdi és a paksi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltók fékezték meg.
Tűz az O.Z.O.R.A. Fesztiválon
Az O.Z.R.O.R.A. Fesztiválon kigyulladt egy büfé és gázpalackok robbantak fel
Forrás: reddit
  • 2025. augusztus 11.: Egy huszonöt négyzetméter alapterületű téglafalazatú buszmegálló gyulladt ki Mórágyon, amelyet a helyiek „nappalivá” varázsoltak. Egy férfi azonban minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett ott, előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat. A tűzesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották.

Szabadtéren is tomboltak a lángok

  • 2025. június 21.: Hatalmas lángokkal égett a szemét a cikói hulladéklerakóban. A füstöt már messziről látni lehetett. A tűz oltását nehezítette a víz hiánya, amit távolsági vízszállítással oldottak meg, és több vízsugárral sikerült körülhatárolni a tüzet. A bonyhádi egységeken kívül szekszárdi, véméndi, komlói hivatásos tűzoltók vettek részt az oltásban, és a helyszínre riasztották a pécsi, a komlói és a dombóvári vízszállítót.
Nagy mennyiségű szemét égett Cikón
Lángolt a cikói hulladéklerakó
Forrás:  Facebook
  • 2025. június 28.: Mintegy nyolcvan hektáron égett lábon álló gabona Tamási és Fürged között, a Kecsege puszta közelében. A lángok egy sertéstelepet is veszélyeztettek. A dombóvári hivatásos, a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, valamint további egységek is a helyszínre érkezte. A munkát egy munkagép is segítette.
  • 2025. augusztus 3.: Ezerkétszáz nagyméretű bála gyulladt ki Szedresen, Kajmád pusztán az éjszakai viharos időben. A tűzesethez a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik erőgépek támogatásával vízsugarak segítségével, a környezet védelme mellett hatszáz körbálát mentettek meg a további károktól.
Ezerkétszáz bála gyulladt ki Szedres közelében
Forrás: TVMKI

De volt, hogy nem csak a lábon álló gabona vagy a tarló égett. Arra is volt példa, hogy kombájn vagy éppen bálázó gyulladt ki. Ráadásul a két eset ugyanazon a napon történt.

  • 2025. július 24.: Óriási területen pusztított tűz Felsőnyék külterületén, ahol lábon álló búza és már betakarított tarló is lángra kapott. A tűz a kombájnban is kárt tett, miközben a betakarítási munkák folytak. A siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megfékezni a tüzet.
  • 2025. július 24.: A búzatarlón végzett munka közben gyulladt ki egy bálázógép és környezete Regöly közelében, az Apácadombnál. A tüzet a dombóvári hivatásos és a tamási önkéntes tűzoltók fékezték meg, mielőtt az továbbterjedhetett volna.

 

