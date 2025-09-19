Tűzoltókra volt szükség a gépóriás visszahűtéséhez

Túlhevült, majd füstölni kezdett egy kombájn vágóasztala csütörtökön délután Bonyhád-Tabódon. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár segítségével hűtötték vissza a túlmelegedett szerkezetet – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.