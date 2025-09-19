szeptember 19., péntek

Káreset

19 perce

Tűzoltókra volt szükség a gépóriás visszahűtéséhez

Címkék#kombájn#gépóriás#füst

Munkavégzés közben kezdett füstölni a kombájn.

Révészné Hanol Erzsébet

Túlhevült, majd füstölni kezdett egy kombájn vágóasztala csütörtökön délután Bonyhád-Tabódon. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár segítségével hűtötték vissza a túlmelegedett szerkezetet – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

 

