Közlekedés

2 órája

Újabb balesetről érkezett hír, kombájn és autó ütközött

Teol.hu

Paradicsompuszta ismét baleset! - áll a Zombai Faliújság Facebook oldalán. A beküldő egy képet is mellékelt, amelyen az látható, hogy az említett helyszínen egy nem kis méretű mezőgazdasági gép és egy autó vélhetően szerencsétlen módon találkozott össze. Mindeközben arról is hírt kaptunk, hogy az M6-oson, Bölcskénél szalagkorlátnak csapódott egy kocsi. 

Forrás:  Facebook

 

 

