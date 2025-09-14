Közlekedés
1 órája
Újabb balesetről érkezett hír, kombájn és autó ütközött
Paradicsompuszta ismét baleset! - áll a Zombai Faliújság Facebook oldalán. A beküldő egy képet is mellékelt, amelyen az látható, hogy az említett helyszínen egy nem kis méretű mezőgazdasági gép és egy autó vélhetően szerencsétlen módon találkozott össze. Mindeközben arról is hírt kaptunk, hogy az M6-oson, Bölcskénél szalagkorlátnak csapódott egy kocsi.
