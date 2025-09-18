szeptember 18., csütörtök

Helyi kék hírek

2 órája

Útra dőlt fa okozott forgalmi akadályt

Címkék#fa#akadály#út

Teol.hu

Útra dőlt fa akadályozta a közlekedést szerda délután Kurdon, a 6538-as számú út 113. kilométerénél. A műszaki mentéshez a kurdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrész segítségével számolták távolították el a forgalmi akadályt képező fát.

