Helyi kék hírek
2 órája
Útra dőlt fa okozott forgalmi akadályt
Útra dőlt fa akadályozta a közlekedést szerda délután Kurdon, a 6538-as számú út 113. kilométerénél. A műszaki mentéshez a kurdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrész segítségével számolták távolították el a forgalmi akadályt képező fát.
