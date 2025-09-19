Kiderült: szándékosan kerülhetett szilánk az iskolások ebédjébe

Az ítélet szerint az I. rendű vádlott 300 nap, a II. rendű vádlott szintén 300 nap, míg a III. rendű vádlott 240 nap napi tételnek megfelelő pénzbüntetést kapott az ebédbe került üvegszilánkokért. Ez összesen 900 ezer, 750 ezer, illetve 480 ezer forint befizetését jelenti.

A bíró szerint szándékosan került üvegszilánk az iregszemcsei gyerekek ebédjébe

Forrás: MW Archívum

Üvegszilánkok a rakott karfiolban

A bíróság által megállapított tényállás szerint 2024. május 2-án a vádlottak munkáltatójuk közétkeztetési feladatai keretében bulguros rakott karfiolt készíttettek, amelyben a konyhai dolgozók már az ételkészítés során felfedeztek egy nagyobb üvegdarabot. A szakács azonnal jelezte a problémát feletteseinek, ám a vádlottak utasítására a főzés nem állt le, és az étel 642 adagban kiszállításra került több helyi iskola, óvoda, bölcsőde, valamint magánszemélyek részére.

Aznap az iregszemcsei tálalókonyhán több tanuló és egy pedagógus is üvegszilánkot talált az ételben. Volt, aki „homokos” ízre panaszkodott, más gyermekek pedig a szájukból vették ki a hegyes, sérülést okozó darabokat. Egy 10 éves diák száját egy 20 forintos nagyságú üvegdarab meg is sebezte. Mindezek ellenére a vádlottak utasítására a tálalás folytatódott.

A bíróság szerint szándékosság történt

Az ítélet indoklása szerint a vádlottak tudomással bírtak arról, hogy az étel szennyezett lehet, mégis engedélyezték a további feldolgozást és tálalást. A bíróság álláspontja szerint ezzel tudatosan belenyugodtak abba, hogy a közétkeztetésben részt vevők életét, testi épségét, egészségét közvetlen veszélynek teszik ki.

A rakott karfiol üvegszennyeződésének forrása máig ismeretlen.

Fellebbeztek a vádlottak

Az ítélet nem jogerős. A három vádlott fellebbezést jelentett be, így az ügy a Szekszárdi Törvényszéken folytatódik másodfokon.

A történtek tavaly óta jelentős közfelháborodást váltottak ki, az ügyészség pedig külön kiemelte: a közétkeztetésben dolgozók felelőssége, hogy a gyermekek és pedagógusok biztonságos ételt kapjanak.