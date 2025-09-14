Baleset
1 órája
Vadat gázolt egy autó a 61-esen
Félpályás forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt– tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Illusztráció: Getty Images
Vadat gázolt el egy gépkocsi a 61-es főút, 31-es kilométerszelvényénél, Simontornya közelében. A simontornyai önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A baleset miatt félpályán halad a forgalom.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre