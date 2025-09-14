szeptember 14., vasárnap

Baleset

1 órája

Vadat gázolt egy autó a 61-esen

Félpályás forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt– tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Vadat gázolt egy autó a 61-esen

Illusztráció: Getty Images

Vadat gázolt el egy gépkocsi a 61-es főút, 31-es kilométerszelvényénél, Simontornya közelében. A simontornyai önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A baleset miatt félpályán halad a forgalom.

