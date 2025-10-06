október 8., szerda

Teol.hu videó

Dráma a 6-oson: árokba repült egy kocsi, mentők érkeztek a helyszínre (képgaléria+videó)

Címkék#teol video#balesetek#Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#árok#autó

Dunaszentgyörgy és Tolna között, a 125-126-os kilométernél árokba hajtott egy autó – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Dráma a 6-oson: árokba repült egy kocsi, mentők érkeztek a helyszínre

Fotó: Makovics Kornel

Lesodródott az útról, árokba csúszott és fának hajtott egy személykocsi a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán. A 125-126-os kilométer között történt balesethez a paksi hivatásos, illetve a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak. A jármű utasához mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.

Dráma a 6-oson: árokba repült egy kocsi, mentők érkeztek a helyszínre

Fotók: Makovics Kornél

 

 

Teol.hu videó

