Dráma a 6-oson: árokba repült egy kocsi, mentők érkeztek a helyszínre

Lesodródott az útról, árokba csúszott és fának hajtott egy személykocsi a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán. A 125-126-os kilométer között történt balesethez a paksi hivatásos, illetve a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak. A jármű utasához mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.