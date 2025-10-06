Baleset
30 perce
Dráma a 6-oson: árokba repült egy kocsi, mentők érkeztek a helyszínre
Dunaszentgyörgy és Tolna között, a 125-126-os kilométernél árokba hajtott egy autó – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A kép Illusztráció, forrás: MW
Lesodródott az útról, árokba csúszott és fának hajtott egy személykocsi a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán. A 125-126-os kilométer között történt balesethez a paksi hivatásos, illetve a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak. A jármű utasához mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.
