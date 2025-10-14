2 órája
A fórum után közösen főztek rendőrök és romák
A kábítószer-használat hatékony megelőzéséről tanácskoztak a Tolna vármegyei rendőrök és romák – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A Tolna Vármegyei Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport évek óta szívügyének tekinti, hogy a nemzetiségek és a rendőrség kapcsolatát minél közelebb hozza egymáshoz. Tolna vármegyében a cigányság képviselői és a rendőrség kapcsolata példaértékű. Ennek ékes bizonyítéka, hogy évről évre szerveznek közös programokat, megbeszéléseket, horgászatokat vagy éppen hátrányos helyzetben élő gyerekeknek „Ki mit tud” vetélkedőt.
Ennek érdekében érzékenyítő tréninget szerveztek október 10-én a vármegyei rendőri vezetők, körzeti megbízottak és a roma önkormányzatok képviselői részére Bátán.
A délelőtti órákban fórumot tartottak, ahol Tolna vármegyei rendőrkapitányságok képviselői és a területükön élő roma vezetők is beszámoltak az eddigi közös munkáról. Minden megszólaló hangsúlyozta, hogy közös érdek a nyugodt hétköznapok megteremtése. A hivatalos programokat követően a rendőrök és a romák képviselői együtt készítették el a közösen elfogyasztott ebédet.
Különleges program erősíti a párbeszédet a rendőrök és a roma közösség tagjai között (képgaléria)Öt rendőrkapitányság munkatársai és a körzetek roma közösségeinek vezetői találkoztak.
A tréning tanulsága az volt, hogy a közösen elvégzett munka, a felek megértése és egymás iránti tisztelete a mindennapokban példaértékű együttműködést eredményezhet.