Helyi kék hírek

1 órája

A fórum után közösen főztek rendőrök és romák

Címkék#kábítószer#nemzetiség#roma#önkormányzat

A kábítószer-használat hatékony megelőzéséről tanácskoztak a Tolna vármegyei rendőrök és romák – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu

A Tolna Vármegyei Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport évek óta szívügyének tekinti, hogy a nemzetiségek és a rendőrség kapcsolatát minél közelebb hozza egymáshoz. Tolna vármegyében a cigányság képviselői és a rendőrség kapcsolata példaértékű. Ennek ékes bizonyítéka, hogy évről évre szerveznek közös programokat, megbeszéléseket, horgászatokat vagy éppen hátrányos helyzetben élő gyerekeknek „Ki mit tud” vetélkedőt.

Fotó: Police.hu

Ennek érdekében érzékenyítő tréninget szerveztek október 10-én a vármegyei rendőri vezetők, körzeti megbízottak és a roma önkormányzatok képviselői részére Bátán.

A délelőtti órákban fórumot tartottak, ahol Tolna vármegyei rendőrkapitányságok képviselői és a területükön élő roma vezetők is beszámoltak az eddigi közös munkáról. Minden megszólaló hangsúlyozta, hogy közös érdek a nyugodt hétköznapok megteremtése. A hivatalos programokat követően a rendőrök és a romák képviselői együtt készítették el a közösen elfogyasztott ebédet.

A tréning tanulsága az volt, hogy a közösen elvégzett munka, a felek megértése és egymás iránti tisztelete a mindennapokban példaértékű együttműködést eredményezhet.

