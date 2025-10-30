A tűzoltók nem győzik a riasztásokat – már 254 hektár égett le Tolnában!

Az ősz beköszöntével sokan kezdenek neki a kertek rendezésének, a lehullott levelek, elszáradt ágak összegyűjtésének és elégetésének. Ilyenkor azonban nemcsak a füst száll fel a levegőbe, hanem a tűzveszély is megnő — egy pillanatnyi figyelmetlenség akár több hektárnyi területet is lángba boríthat – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Dubóczki Dániel (Tamási ÖTP)

Háromszáz négyzetméternyi területen zöldhulladék és száraz fű égett szerda délután Sárszentlőrincen, egy Táncsics Mihály utcai lakóház kertjében. A feltámadó szél miatt terjeszkedő lángokat a paksi hivatásos tűzoltók kéziszerszámok segítségével oltották el.

Idén eddig 195 alkalommal vonultak a tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több mint 254 hektárnyi terület égett le. 490 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez.

A zöldhulladék égetését nem minden önkormányzat engedélyezi. Ha valaki a saját kertjében, telkén vagy szőlőjében szeretné elégetni az összegyűjtött száraz növényeket, ezt csak akkor teheti meg, ha az adott település rendelkezik erről szóló önkormányzati rendelettel. Az égetés kizárólag a rendeletben meghatározott időben és feltételekkel végezhető.

Ahol nincs ilyen rendelet, ott tilos a zöldhulladék-égetés. Fontos tudni, hogy az önkormányzati szabályozás kizárólag az összegyűjtött kerti hulladékra vonatkozik.

Tűzvédelmi szempontból mindig biztonságosabb megoldás a zöldhulladék komposztálása vagy elszállíttatása. Ha valaki mégis az égetés mellett dönt, néhány alapvető szabály betartásával megelőzhető a baj:

a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül,

legyen a közelben oltóvíz,

tartsunk kéznél egy szerszámot, amellyel kordában tartható a láng,

ha feltámad a szél, az égetést azonnal abba kell hagyni,

csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát biztonsággal el is tudunk oltani.

A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, még parázsló cigarettacsikk is. Ezeket mindig gyűjtsük össze, és ne dobjuk el a természetben. A tüzek megelőzése közös felelősségünk — vigyázzunk egymásra és a környezetünkre, hogy az őszi hónapok valóban a nyugalomról, ne pedig a tűzoltók munkájáról szóljanak – figyelmeztet közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.