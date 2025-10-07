október 7., kedd

Világnap

2 órája

Állati témákról beszélgettek a rendőrök a gyerekekkel

A dalmandi óvodásoknak és a tamási iskolásoknak előadást tartottak, míg Tolnán rendezvényen vettek részt a rendőrök az állatok világnapjához kötődően.

Teol.hu

Az állatok világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja, amelyet minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén tartanak. Az állatok világnapja mozgalmat a Tolna vármegyei rendőrök is kiemelten kezelik, és évről évre bűnmegelőzési programokat szerveznek a témában – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

A főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársai az állatvédelmi témahét alkalmából az állatok védelmére irányuló országos programsorozat keretében kitelepüléseken és oktatási intézményekben hívják fel a figyelmet – az állatvédelem és állatjólét hangsúlyozásán túl – az állatok tartásával járó felelősségre. Az érdeklődők nemcsak előadásokon és szórólapokon keresztül, hanem tesztek kitöltésével, valamint interaktív foglalkozás során is hasznos információkhoz juthatnak az állatok védelméről.

A Dombóvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója október 2-án a Dalmandi Csodavilág Óvodában tartott interaktív előadást, ahol számos, állatokkal kapcsolatos témát beszéltek meg a gyerekekkel, többek között azt, hogyan gondozzák háziállataikat, és mire van szükségük. Az előadást egy szórakoztató, óvodásoknak szóló játékkal zárták.

A Tamási Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói október 3-án a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós tanulóinak tartottak állatvédelemről és a felelős állattartásról előadást. A kisiskolások az előadásokon túl bűnmegelőzési kisfilmeket nézhettek meg a témáról, a gyerekek lelkesen vettek részt a foglalkozásokon.

Tolnán állatvédelmi és kutyás napot szerveztek október 5-én az Alta Ripa Szabadidőparkban a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tagjai. A rendezvényen a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei is kitelepültek, és állatvédelemről szóló bűnmegelőzési kvízekkel és szórólapokkal készültek az érdeklődőknek. Az ebbel érkezők kutyaszépségversenyen vehettek részt házi kedvencükkel, illetve őrző-védő és terápiáskutya-bemutató is szerepelt a színvonalas programok között.

