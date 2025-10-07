Állati témákról beszélgettek a rendőrök a gyerekekkel

Az állatok világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja, amelyet minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén tartanak. Az állatok világnapja mozgalmat a Tolna vármegyei rendőrök is kiemelten kezelik, és évről évre bűnmegelőzési programokat szerveznek a témában – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

A főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársai az állatvédelmi témahét alkalmából az állatok védelmére irányuló országos programsorozat keretében kitelepüléseken és oktatási intézményekben hívják fel a figyelmet – az állatvédelem és állatjólét hangsúlyozásán túl – az állatok tartásával járó felelősségre. Az érdeklődők nemcsak előadásokon és szórólapokon keresztül, hanem tesztek kitöltésével, valamint interaktív foglalkozás során is hasznos információkhoz juthatnak az állatok védelméről.